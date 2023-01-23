『美品 ■日本製□ REMI RELIEF ヴィンテージ加工コート濃淡グレー Ｌ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 17時 16分に出品され04月13日 17時 16分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅も57㌢以上あります。



自身もあこがれますがさらっと仕事で着こなすとめちゃくちゃお洒落だと思います♪

淡い紫に近いグレーとくたびれてざらつきのあるグレーで構成されたREMI RELIEFのヴィンテージ加工コートです。

もうこんな渋くてかっこいいアウターはREMI RELIEFにしか作れません。

素晴らしいクタクタ感が特徴のコートです。

[サイズ]

表記=Ｌ

身幅=57.0㌢

着丈=82.0㌢

肩幅=43.5㌢

袖丈=65.5㌢

※素人採寸の平置き

[状態]

ヴィンテージ加工を施してあります。

美品

※神経質な方はご遠慮下さい。

[製造]

MADE IN JAPAN

日本製

[その他]

Barbour、FILEM ALL、FilMelange、TENDERLOIN、VANSON、Schott、Lewis Leathers、BUZZ RICKSON’S、TOYS McCOY、JAMES GROSE、Belstaff、ADDICT CLOTHES、ISAMU KATAYAMA、BACKLASH、BUCO、STRUM、Langlitz Leather、WAREHOUSE、WORKERS、White Mountaineering、POST OALLS、STEVENSON OVERALL CO.、STANDARD CALIFORNIA、RATS、RADIALL、Graphpaper、fragment、CUSHMAN、FREEWHEELERS、JELADO、COLIMBO、TWO MOON、東洋エンタープライズ、SUGAR CANEなどお好きな方にも‥ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: レミレリーフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

■日本製□

REMI

RELIEF

ヴィンテージ加工コート濃淡グレー Ｌ