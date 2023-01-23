『エンダースキーマ バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 23時 57分に出品され04月20日 23時 57分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン



たて28よこ19マチ9



大事に使っていたので大きな傷汚れなし



持ち手内側のみ本革のため使用感あります



公式HPにて購入 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エンダースキーマ バッグ