『HERNO ダウンジャケット【サイズ42 L〜LL】【ネイビー】【美品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 29分に出品され04月06日 23時 29分に終了予定です。即決価格は18,876円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます♪



ご紹介させていただきますのは、

HERNO のダウンジャケットです。



ベルベット素材の光沢感、ダブルジップ、流行りのショート丈、暖かい首周りが素敵なお品物です✨



個人の主観ですが、美品だと思います。



写真10枚目、ダブルジップ

写真11枚目、シームポケット



サイズ

42

L〜LL相当

寸法 約 平置き

ジャケット

肩幅...57cm

身幅...55cm

袖丈...48cm

着丈...70cm



素材

表

ポリエステル...90%

ポリウレタン...10%

裏

ダウン...80%

フェザー...20%



よろしくお願いします。



購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品等

鑑定済商品(正規品)です。



#HERNO

#Buyee 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ HERNO

ダウンジャケット【サイズ42

L〜LL】【ネイビー】【美品】