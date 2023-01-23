『スノーピーク FRポンチョMブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 53分に出品され03月26日 09時 53分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明

FR（ファイアーレジスタント）シリーズ。難燃性と撥水性を備え、生地強度が強いアラミド素材を使用したアイテム。裏面をアクリルコーティングしていることで、防風性も兼ね備えました。キャンプシーンにはかかせないシリーズです。ゆったりとしたシルエットのアノラックポンチョ、フロント、サイドに大きなポケットが付き収納力あるポンチョに。表面撥水加工を施しているので、軽い雨でのレインコートとしても活躍。



直営キャンプ場にてキャンプ中に購入しましたが、その後出番が無くなった為、1泊2日のキャンプで使用して以来着用してません。



よろしくお願い致します。



購入金額:41800円

購入年:2019年

カラー···ブラック

柄・デザイン···その他

フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スノーピーク

FRポンチョMブラック