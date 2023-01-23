『Castelli Velocissimo Elite ジャケット size:S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 47分に出品され03月15日 17時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア
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|新品、未使用
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Castelli Velocissimo Elite ジャケット size:M
¥ 10400
落札価格10400円
115 入札履歴
終了
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