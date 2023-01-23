『SIMフリー 本体 iPhone 8 64 GB シルバー 142 電池新品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 33分に出品され03月13日 23時 33分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バッテリー新品 iphone 8 simフリー 本体 64gb シルバー

ご覧頂き有難うございます

◆24時間以内の高速発送！

◆安く買いたい！お急ぎの方！

◆初めてのiPhone・サブ用の2台目に！

※使い方や初期設定のサポートします

◆消毒・清掃・防塵防水加工・初期化・リセット済

◆アクティベーションロック解除済

※すぐに使用できる状態でお届します

◆本体写真無加工・画像追加可



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今だけ豪華6点iPhoneスターター付！

●全面保護ガラスフィルム(硬度9H)

●保護ケース

●純正品質iPhone充電ケーブル

●充電アダプター

●除菌クリーニングシート

●SIMカード取出し用ピン

※ケースの色種類は選べません



◆本体情報◆

【機種】iPhone8

【通信会社】SIMFree

【色】 Silver

【iOS】16.7.7

【利用制限】○残債無・利用制限無

【IMEI】356098099243820



◆使用できるSIM◆

SIMロック解除済

国内海外格安SIM多くのカードが使用可



◆商品状態◆

【バッテリー】最大容量100%

※PSE認証バッテリー

【Wi-Fi】○

【カメラ・スピーカー】○

【ホームボタン】○

【ボタン】○

【タッチ感度】○

【水没】なし

※画面右側に白抜けが見られます



◆本体外装状態◆

【ガラス・液晶画面】

目立つ傷が少ない良い状態

【四つ角・フレーム・背面】

目立つ傷が少ない良い状態

※新品ではなく中古品になりますので、多少の使用感はございます



◆発送・梱包◆

【発送方法】

ゆうゆうメルカリ便

※輸送中トラブルは全額補償

【梱包方法】

破損しないよう防水対策した封筒と箱

追跡番号付の安心安全な梱包

※購入前にプロフの必読

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