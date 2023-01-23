『Levisダウンジャケット リーバイスダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 47分に出品され03月22日 13時 47分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品です



冬の準備に！

即完売になった人気のカーキ色。

若者～ご年配の方まで合わせやすいお色です



使いやすいファスナー開閉で、軽さが人気です！



LevisではLですが 日本サイズだとXLとなります



実用性を追求したダウンコート。

ダウン70％

フェザー30％

着丈約78cm

身幅約63cm



フードで寒さをシャットアウト。



耐水加工を施した表地で、少しの雨や雪でも暖かさを逃がしません。



スキニー・ストレートデニムに合わせたメリハリスタイルや、ワイドパンツやスウェットに合わせてトレンドのビッグシルエットも楽しめます。



インナーにはローゲージニットやTシャツ、ロンTを合わせてカジュアルな着こなしが人気です。



これからの冬に新品で気持ちよく！







発送はコンパクトに畳みますので

到着後は直ぐに広げて空気をいれてください。運送中は空気中の埃が結構あるので、コンパクトに畳んで、外気をいれない方が衛生的です。











柄・デザイン...無地

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり（取外し不可）

季節感...秋, 冬













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かお好きな方にも 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Levisダウンジャケット リーバイスダウンジャケット