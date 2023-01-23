『☆希少☆ マナスタッシュ マウンテンパーカー ジャケット キャンプ アウトドア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 59分に出品され03月15日 18時 59分に終了予定です。即決価格は12,674円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド: MANASTASH（マナスタッシュ ）

マウンテンパーカー



カラー: マルチ



素材: (表地)綿75%、指定外繊維25%

(表パーツ・裏地)ナイロン100%



DIAPLEXを採用し、両脇にチャック式でベンチレーションが装備され、全てのチャックが止水ジップになります。

また、パウダーガードがついております。

内側には二つポケットもついております。

遊び心もあり、機能性も抜群のマウンテンパーカーです。



DIAPLEXは伸縮性、耐久性、防風性、保温性、撥水性が高く幅広い季節に対応できる一着です。



サイズはMになります。

素人採寸ですが、

着丈６６cm

肩幅４５cm

身幅５６cm

参考に当方は172cm65kgでゆったり着れる感じでした。

定価33600円



希少カラーでカッコイイです。

この機会にぜひ。



着用回数少なく、主観ですがキレイな方だと思います。



【ブランド説明】

マナスタッシュはアメリカのシアトル発祥のアウトドアブランド。ヘンプやリサイクルフリースなどを使用し、環境に配慮した理念のもとに機能性の高いアウトドアウェアやギアを作っています。野外フェスやキャンパーなどアウトドアを愛する人たちから支持を得ていますが、ファッション性の高さからタウンユースでも人気があります。



素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マナスタッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆希少☆

マナスタッシュ

マウンテンパーカー

ジャケット

キャンプ

アウトドア