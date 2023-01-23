『【新品タグ付】2024AW MAX MARA テディベアコート kadiak【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 59分に出品され03月15日 18時 59分に終了予定です。即決価格は167,104円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

▪️ご購入の前にプロフィールを一読お願いいたします。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。▪️



2024年9月にイタリアのマックスマーラ正規取扱店にて購入しました。

本物です。写真全てご確認ください。



2024年秋冬ミラノコレクションで発表された新作テディベアコートになります。



KADIAK TEDDY LONG COAT

カディアック テディ

定価 719000円

表地：ウール 44%、アルパカ 44%、シルク 12%

裏地：レーヨン 100%

イタリア製



XS

着丈:127

胸囲:138

裄丈:86



なお、写真のものが全てです。

(元々、海外からの輸送は簡易梱包で届いております。

出来るだけ良い状態で梱包して発送します☺︎



配送の際の折りたたみはご了承ください

* トラブル防止の観点から完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご遠慮下さい。

*すり替え防止のため到着後の返品交換、キャンセルはお断り致します。



ご不安な方はあんしん鑑定ご利用ください。

こちらは気にしませんのでお気軽にお声掛けください✨



他にもフェラガモ、モンクレール などございますので是非ご覧ください☺︎



#マックスマーラ

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#滝沢眞規子



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品タグ付】2024AW

MAX

MARA

テディベアコート

kadiak