『【新品タグ付】2024AW MAX MARA テディベアコート kadiak【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 59分に出品され03月15日 18時 59分に終了予定です。即決価格は167,104円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|XS(SS)
|ブランド:
|マックスマーラ
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落札価格167104円
485 入札履歴
終了
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