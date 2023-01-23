『TO BE CHIC 46 フリルダウンジャケット ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 42分に出品され03月24日 07時 42分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらでお譲り頂いたお品です

若干サイズ感が合わず…

クローゼットにしまったままになっておりました

素敵なお品なので

キレイなうちに、着用して下さる方にお譲りしようと思い出品致しました

前出品者様、ありがとうございました





トゥービーシックのダウンジャケットになります

フリルが可愛いく、袖口がふんわりしています

ウエスト部分が絞れるタイプです





サイズ46

(前出品者様記載)

身幅：約56

着丈：約65



色 ネイビー





目立った傷や汚れ無しにて、お譲り頂いております

当方試着のみ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: トゥービーシック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TO

BE

CHIC



46

フリルダウンジャケット

ネイビー