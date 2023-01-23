『エンメティ レザー ダウンロングコート ブラック S相当 異素材 ボア イタリア【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 12時 44分に出品され03月06日 12時 44分に終了予定です。即決価格は17,706円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

EMMETI エンメティ レザー ロングダウン ジャケット コート



♬ダウンとレザーの切り替えがオシャレなデザイン

♬首周りもボアになっており、かなり暖かく着用頂けます



【カラー】

ブラック

黒



【サイズ】

36(S相当)

着丈:約77.5cm

肩幅:約38cm

バスト:約46cm

袖丈:約59cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。(平置き採寸)



【コンディション】

正面レザー左部分にシミがあります(画像参照)

両袖ボアに多少の潰れ、ホコリ付着あり(画像参照)

全体的には状態も良く、まだまだたくさん着用していただけます(^^)



【購入元】

古物市場、大手リサイクルショップ

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



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【備考】

♡商品について

状態は商品画像をご確認ください。

素人検品になりますので見落としもございます。

古着になりますので着用に支障のない、細かな傷、薄汚れはあると思っていただけると幸いです。

購入者様はご了承の上、ご購入をお願い致します。

古着にご理解のない方、神経質な方は新品をおすすめします。

ご不明点は購入前に必ずお問い合わせください。



♡商品画像について

写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。



♡発送について

状況によりらくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更させていただくことがございます。

商品をなるべく安く提供させていただきたいのでコンパクトに折畳ませて頂き（圧縮袋使用）、最安値の方法で送らせていただきます。畳みジワはご容赦ください。



♡返品、交換について

サイズ違い、イメージ違い等のお客様都合の返品や評価後の返品は対応しておりません。



♡他にも多数の商品を出品しております。

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管理番号

EC9RT3275 43 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エンメティ

レザー

ダウンロングコート

ブラック

S相当

異素材

ボア

イタリア