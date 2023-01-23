『(週末セール)yohji yamamoto pourhommeストール付きベスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 53分に出品され04月15日 16時 53分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド

YohjiYamamoto Pour Homme

ヨウジヤマモト



カラー

ブラック



サイズ

3



シーズン

23ss



品番

HC-V06-301



説明

ヨウジヤマモト23ssストール付きベストです。

一点物のレアなアイテムになります。



23SSのランウェイ用に検討されたとのこと

でしたが、一般販売はされなかったと聞いて

おります。



京都伊勢丹のポップアップで購入しました。

3回くらい着用しましたが、断捨離のため

出品します。



15SSに同じようなベストが販売されていますの

で参考までに写真にのせておきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ (週末セール)yohji

yamamoto

pourhommeストール付きベスト