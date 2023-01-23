『Airdog moi（エアドッグ モイ）｜高機能『気化式』加湿器【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 02時 31分に出品され04月20日 02時 31分に終了予定です。即決価格は17,990円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Airdog moiです。

ほとんど使わないので出品します。

今は売れすぎているようで、買えない状態です。



昨年3月ぐらいに購入し、最近故障があったため新品で戻ってきたものを数日使った状態です。国内正規代理店から購入です。ファーストオーナーです。



収納袋

新品フィルター

説明書

本体

ACアダプタ

保証書は無し



布巾等で拭いてある程度綺麗にした状態でお送りしますが、微量な水やカルキ等の付着はあらかじめご了承ください。製品の特性上いたし方無い部分かと思われます。



配送時は縦てお送りすると壊れる可能性がございますので横にしてお送りいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし