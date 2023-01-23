『Canada Goose Brookfield Sophnet.【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 10時 19分に出品され04月25日 10時 19分に終了予定です。即決価格は26,130円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

Canada GooseのBrookfieldモデルは、厳しい寒さに対応するために設計された高機能ダウンジャケットです。特にSophnet. Editionは、スタイルと機能性を兼ね備えた特別なコレクションです。



【多彩なカラーバリエーション】

このジャケットは、ホワイト、ブラウン、グリーン、ブルー、レッド、パープル、ブラックなど多彩なカラーバリエーションがあり、個々のスタイルに合わせて選ぶことができます。



【迷彩デザイン】

迷彩柄のデザインは、アウトドアやカジュアルなシーンにぴったりです。特に、異なるスタイルの迷彩ジャケットは、ユニークなファッションステートメントを提供します。



- ブランド: Canada Goose

- モデル名: Brookfield

- エディション: Sophnet. Edition

- カラー: ホワイト、ブラウン、グリーン、ブルー、レッド、パープル、ブラック

- デザイン: 迷彩柄

- デザイン: 迷彩柄（異なるスタイル）





SOPH ダブルネーム企画でカラフルバリエーションで発売された限定企画で、

特にこのオーロラグリーンは即完売カラーでした。中古でも中々出回らないカラーモデルです。

SOPH の機能美を追求した左袖のパスケースほどの小物が収納できるファスナーポケットが付き、カナダグースならではの防寒力はお墨付き。

フード取り外し不可能。

ユニセックスで着れます。

登録はメンズで掲載してます。

サイズXS表記ですが大きめです。

メンズS相当

レディースM相当

着丈74肩幅42身幅51袖丈 67

身長１６３センチ体型普通でジャストサイズでした。

購入し一度着用し、自分には、合わなかった為自宅で保管してました。

汚れ破れ傷はありません

ほぼ新品に近いと思いますが、神経質な方はお控えください。



値段交渉大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

Brookfield

Sophnet.