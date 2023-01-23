『prada sports ダウン プラスポ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 22分に出品され03月03日 10時 22分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今では中々手に入らないプラスポのダウンです。

サイズも44のゴールデンサイズです

着丈は長い作りですがドローコードを使ってアークテリクスの様に丈を短くして着たり

そのままコートの様な形で着れます。

状態もかなり良いです汚れ、破れなどありません



何よりめっちゃ暖かいですちょうど一年前の冬に来ていましたがかなり寒さは感じづらかったです



探されていた方この機会に是非 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ prada

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ダウン プラスポ