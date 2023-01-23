『希少 patagonia ライトウェイト オールウェアヘンプ コーチズジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 17時 41分に出品され03月27日 17時 41分に終了予定です。即決価格は9,188円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に自身でパタゴニア正規店にて購入しました。痩せてサイズが合わないので、どなたかに使って頂けると幸いです^ ^



▼商品説明

暑い天候下で涼しく快適な着心地を提供するコットン／ヘンプ混紡の軽量なシャツ型ジャケット。



Tシャツの上に気軽に羽織れ、ソフトで温かいレイヤーとして重宝する軽量で快適なシャツ型ジャケットです。



毛玉防止加工を施した平織りのオーガニックコットン76％／ヘンプ24％混紡は肌触りが快適で、バスの中で居眠りをするときは目を覆って隠すのに便利です。



このシャツ型ジャケットはポイントカラーとスナップ留めの前立て、伸縮性の袖口、温かさを閉じ込めるドローコード付きの裾を備え、左胸にパスポートを収納できる 大きさのスナップ留めポケット、両脇の縫い目上にハンドウォーマーポケットが付いています。



▼サイズ•カラー

サイズ：

肩幅 53.5cm

身幅 71cm

着丈 79cm

袖丈 72cm

※ 素人採寸の為、寸法と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。



カラー：ネイビー





#ヘンプ

#オーガニックコットン

#パタゴニア

#patagonia



▼注意

※ あくまで 古着ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に必ず質問してご納得の上、ご購入ください。



※神経質な方のご購入はお控え下さい。



※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さい。



※光の具合で実物と色の写りが異なる事をご了承下さい。



※トラブル防止の為、ノークレームノーリターンにてお願いします。



※すり替え防止の為、一度購入された場合の返品は不可とさせて頂きます。



※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

patagonia

ライトウェイト

オールウェアヘンプ

コーチズジャケット