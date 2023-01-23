『4065【画面・電池 新品】iPhone X 256GB シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 16時 38分に出品され03月26日 16時 38分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★～★～★～★～★～★

画面・電池 新品 シムフリー 完全作動品

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【交換】



★バッテリー交換済み（国内PSE取得の高品質新品バッテリー 2960mAh)

★液晶画面 交換済み（高品質液晶画面 ）





■安心保証付き■



こちらの商品は、念入りな作動確認を行っておりますが、説明欄と違う作動不良などがあれば、受取評価前に、ご連絡いただければ、返品等真摯に対応させていただきます。



■おまけ特典4点セット付き■



強化ガラスフィルム

充電ケーブル

ケース

シムピン

（写真はサンプル画像ですのでお届けする商品と異なる場合があります。）



☆機種説明☆



【機種】iPhone X

【容量】256GB

【カラー】シルバー

【iOS】16.3.1

【アクティベーションロック】解除済み

【キャリア】SIMフリー

【シムロック】解除済み

【imei】356740082996241

【バッテリー】新品バッテリー

【初期化】済み

【ネットワーク利用制限】◯

【アクティベーションロック】解除済み



色違い⭐︎型違い⭐︎など

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☆動作確認☆

【起動】◯

【充電】◯

【カメラ】◯

【電源ボタン】◯

【音量ボタン】◯

【電波】◯

【Face ID】◯

【液晶・タッチパネル】◯

【防水テープ】◯



☆梱包/発送☆

匿名配送、追跡番号 補償ありの「ネコポス」専用箱で発送させていただきます。



☆注意事項☆

傷や状態など画像にて確認できるように、多くの写真を掲載しておりますが

中古品のため状態はそれぞれ異なることをご了承ください。

完品をご購入希望の方はお控えください。



6 6s 7 8 X XS XR 11 SE2 PLUS pro iPhone7 iPhone8 iPhoneX iPhoneXS iPhone XR iPhone11 iPhoneSE2 第2世代32GB 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体









IMEI (製造番号)···356740082996241 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル