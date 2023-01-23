『EMPORIO ARMANI ウールコート イタリア製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 16時 42分に出品され03月29日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

EMPORIO ARMANIのウールコートは、洗練されたオリーブグリーンの色合いが特徴で、どんなシーンでもスタイリッシュに決まります。



【イタリア製の品質】

すべての工程がイタリアで行われており、細部にわたるこだわりが感じられます。耐久性と快適さを兼ね備えた一着です。



【機能性とスタイル】

3つのボタンとベルト付きのデザインで、シンプルながらも存在感があります。ラペルカラーがエレガントさを引き立て、ビジネスシーンやカジュアルな外出にも最適です。



- ブランド: EMPORIO ARMANI

- 製造国: イタリア

- 色: オリーブグリーン

- 素材: ウール

- ボタンの数: 3

- ベルト: あり

- 襟の形状: ラペルカラー



サイズ 48

肩幅···54cm

着丈···125cm

ポケットは縫合されてます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMPORIO

ARMANI

ウールコート

イタリア製