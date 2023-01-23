『PABLO VINCI パブロヴィンチ Leather down jacket【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 16分に出品され03月19日 15時 16分に終了予定です。即決価格は54,600円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらのアプリで購入しましたがサイズ感が合わない為出品します。



多少の使用感はございます。

また個体差がある商品だと思いますので

気になる方はご遠慮下さい。



PABLO VINCI パブロヴィンチ Leather down jacket



【商品詳細】



・カラー：Brown

・サイズ：M

・素材

表地：牛革

裏地：コットン100% ダウン入り



・パターンメイキング

レザーダウンという一番のヘビーアウターを作成するにあたって考えた事はパンパンに詰まってしまったダウンにはしない、シルエットの部分です。



ダウンが詰まり過ぎていると体が大きく見える為、設計には完全オリジナルの手法を用いています。



裏にダウンが入っているので、「少し大げさに裏を小さく、表を大きく」作成しました。



こういった手法をとる事で「表側の生地にゆとりができ、表側にドレープが生まれる」設計になっています。



ダウンはふんだんに使用しながらも、ダウンにありがちな詰まったシルエットにはならず、緩やかなドレープによって品が出ています。



レザーやユーズド加工のイメージでかなりハードになりがちなレザーダウンに程よい品が生まれたPABLO VINCIの傑作になっております。



※ドットを打った後に製品加工が入りますので、ドットボタンにダメージが入ってしまう個体がランダムであります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パブロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PABLO

VINCI

パブロヴィンチ

Leather

down

jacket