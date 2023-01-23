『DESCENTE ALLTERRAIN ハードシェルステンカラーコート L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 16時 13分に出品され03月10日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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デサントオルテラインハードシェルステンカラーコート

18年FW

【サイズ】 L 総丈82.5 身幅54袖丈64

【カラー】ネイビー

※ショルダーハーネスはございません。



着用回数少なめで状態は良いかと思います。

ハリのある素材で、春秋冬にオススメです。ドレススタイルにもご着用いただけるかと思います。



メーカー紹介文

耐水圧13,000mmを有するCEBONNERMATTE NYLON 3Lを表地に採用したステンカラーコート。特殊な紡績技術により、コットンライクな素材感でありながら優れた強度を備える。左胸には、グローブを装着したままでも操作性の高いステルスジップポケットを搭載。またコートの内側にはショルダーハーネスを搭載しており、アウターを脱いだ時にバックパックのように背負う事が可能。持ち運び時に高い利便性を発揮するアーバンスタイルモデル。





◻︎2シーズン使用のため、襟元に使用感があります。着用には問題ありません。ただし、新品をお求めの方はトラブル防止のため、ご遠慮ください。





カラー···ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE

ALLTERRAIN

ハードシェルステンカラーコート L