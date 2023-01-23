『新品 レディースM クラシックダウンジャケット ネイビー チャムス CHUMS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 46分に出品され03月14日 11時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未使用

チャムス CHUMS

CH14-1175-N001

クラシックダウンジャケット

クラシックダウンフーディー

Classic Down Hoodie

カラー Navy

サイズ Womens M レディースM

写真のサイズチャートを参考にしてください。

定価32780円



圧縮してなるべく小さくしての発送となります。





アイテム詳細

Material：Body/Nylon100%、Lining/Nylon100%

Body Filling/Down90% Feather10%

【Down Spec】

Fill Power 750



【商品説明】

軽量でしなやかな肌触り。ダウンならではの高い保温性を持ち合わせ、タウンからアウトドアまで多彩なシーンでマルチに使えるひと品。フードはスナップボタンで取り外しが可能。袖口はベルクロテープとゴムの二重構造により、雨風の侵入をガードします。胸元に配したブービーフェイスロゴがワンポイント。ポケットのスナップボタンがアクセントに。ボリューム感のあるシルエットが特徴的で、タイトなボトムスと高相性。真冬のヘビーアウターに一押し。





季節感···冬

ジップ・ボタン···ジップアップ

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

フード···フードあり（取外し可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス カラー: ブルー系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

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チャムス

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