『Wjk short witch coat（定価￥79200）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 23時 36分に出品され03月04日 23時 36分に終了予定です。即決価格は24,938円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グレー

柄・デザイン...無地

素材...ウール



選りすぐった上質なウールを使用し毛織物の産地【尾州】で織り上げたメルトン素材。

特殊な二重構造にすることで生地の締まりでしっかりとした丈夫な仕上がりになっており、保温性や防風性にも優れてる。

膨らみがありながらも滑らかな手触り、綺麗な表情をしているのでより上品な雰囲気に仕上がっている。

wjkでの通称「魔女パーカー」。マイナーチェンジを繰り返しつつ、ブラッシュアップ。

ハイクオリティ素材である「wl77メルトン」を使用し、すべてを覆うようなビッグコートにデザインしました。

今シーズンはショート丈タイプでのリリース。



サイズ

着丈 74.3

肩幅 41.8

身幅 52.2

袖丈 63.0



生地が厚めの為、中に厚着は出来ません。

その分、暖かいです。



※セール対象外商品です。

※店舗、Online Shopにも在庫はないと思います。



着用は2回で保管してあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダブルジェーケー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Wjk

short

witch

coat（定価￥79200）