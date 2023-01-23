『19-4 ウエアハウス へラーズカフェ Pコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 43分に出品され03月07日 15時 43分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着程度で自宅保管品です。たたみじわあります。理解のある方のみの購入をよろしくお願い致します。



サイズ38





【素人の平置き採寸】



肩幅42cm

着丈73cm

身幅50cm

袖丈66cm



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古着

コート

アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヘラーズカフェ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 19-4



ウエアハウス

へラーズカフェ

Pコート