『FOG Essentials エッセンシャルズ パーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 10時 31分に出品され03月27日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Fear of God Essentials パーカー

フィア オブ ゴッド エッセンシャルズ



最近安価で粗悪なフェイク品が多く出回っておりますので注意して下さい。

首タグに紙タグが付いていたり、裏起毛ではない物、明らかにシワが多くある物、リフレクターロゴで腕が刺繍で無い物、全て中国系が出品している偽物です。



FEAR OF GOD（フィアオブゴッド）はLAでJerry Lorenzo（ジェリー・ロレンゾ）により立ち上げられたブランド。あのKanye West（カニエ・ウェスト）が愛用しているブランドとして注目されています。ストリート、グランジ、ロック、モード、スポーツ、様々な要素を取り込んだアイテムは、生産数が少ないため世界的に入手困難なレアブランドとなっています。



北海道からの発送になります。

同じ道内でしたら、発送後翌日到着します！

道外でしたら、発送後2〜3日程度で到着すると思います。

天候等で遅れる場合がありますのでご理解の程よろしくお願い致します。





※フロントにラバーロゴ！



※袖にはリフレクターロゴをプリント！



裏起毛です。

襟タグがラバーになっております。



・カラー : BLACK



・サイズ : Ｓ 着丈69.5 身幅61.5



【写真はＭサイズを使用してます】





・付属品 : 袋、タグ、乾燥剤





【注意事項】

※FOG essentialsは平行輸入品、検品基準が日本と違う為、日本の製品に比べて縫製が荒い場合があります。



商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。



検品の際は手袋着用で行っております。

海外製品ですので完璧をお求めの方や

神経質な方はご購入をお控え下さい。

専用ショップでご購入をお勧めします。



トラブル防止の為返品は致しておりませんので、写真をご確認してから必ずご理解いただいた上で、ご購入お願いします。



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



カラー···ブラック



袖丈···長袖



タイプ···プルオーバー



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



カラー···ブラック



袖丈···長袖



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エフオージーエッセンシャルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FOG

Essentials

エッセンシャルズ

パーカー