『【希少サイズ 美品】80s 茶タグ ノースフェイス シエラダウン タロンジップ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 09分に出品され03月22日 07時 09分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【THE NORTH FACE 80s キャンプシエラショート ダウンジャケット】



80年代アメリカ製のノースフェイスのダウンです。ダウンはパンパンに詰まっており、着るとふんわりと包まれているような暖かさを感じられます。



ジッパーはロケットタロンのダブルジップで、引っかかりや、先の破れ等なくスムーズ動きます。袖先の擦り切れもなく長く使っていただけると思います。



サイズ表記はUSのW-Mで日本のメンズS相当のサイズ感です。



サイズ…W-M (メンズSサイズ相当)

平置き実寸サイズ

肩幅…43cm

着丈…63cm

身幅…50cm

袖丈…60cm



素材…表地 ポリエステル65%コットン35%

裏地 ナイロン100%

カラー…ベージュ

モデル…CAMP SIERRA SHORT JKT

製造国…アメリカ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少サイズ

美品】80s

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