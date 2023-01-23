『FIRSTDOWN【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 21時 52分に出品され04月07日 21時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FIRSTDOWNリバーシブル



素材(詰め物)···ダウン



去年使用しました。汚れなどはほとんどないです。一度クリーニングにも出しています。



すっごいあったかいのでおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIRSTDOWN