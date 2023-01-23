『DUAL VIEW✨カシミヤ100% ロングコート ブラック 40サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 32分に出品され03月27日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,628円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#shophana0013



-------------------≪商品紹介≫-------------------

◆ポイント

管理番号：5390-1100-700



DUAL VIEWのチェスターコートです。

お色味はブラックのコートになります。

素材には、カシミヤ、ウール、モヘヤ、アルパカを使用したのコートです。

サイズは40サイズで、目立った汚れもなく、まだまだお使いいただけます。



◆ブランド

DUAL VIEW

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#レディースコートhana0013



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ショップ全体

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レディースアパレル

#レディースアパレルhana0013





◆サイズ

表記:40

肩幅:約40センチ

袖丈:約58センチ(肩から採寸)

身幅:約49センチ(脇下より採寸)

着丈:約90センチ(襟の付け根より採寸)



◆状態

目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだ長くご着用いただけます♪

※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい



◆カラー

ブラック



◆素材

◇表地 カシミヤ100%

◇別布 毛65% モヘヤ22% アルパカ13%

◇裏地 キュプラ100%



◆お値引きのご案内

フォロー割りあります^ ^

詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m



◆その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^



◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUAL

VIEW✨カシミヤ100%

ロングコート

ブラック

40サイズ