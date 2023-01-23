『エレクトロラックス 空気清浄機 Pure A9.2 ベージュ 43畳まで【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 44分に出品され04月04日 04時 44分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エレクトロラックス

Electrolux

空気清浄機

EP71-56WBA

Pure A9.2（ピュア・エー・ナインツー）

43畳まで

ウォルナットベージュ



今年の2月に購入しました。



定価69,108円



ほとんど使用していないため、

美品ですが

あくまでも中古品になりますので傷、汚れ等ございます。



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●ピュアセンス システム搭載 室内の空気の状態をリアルタイムで計測。スマートモードで自動的に空気の変化に対応。

●エアーサラウンドシステム 強力で滑らかなスパイラル状の気流によって、綺麗な空気をお部屋の隅々まで届けます。

●5段階の空気洗浄システム フィルターに搭載されているRFIDタグで残り寿命をを確認が可能です。

●静かでスマート 最小モードでは運転音はほとんど気づかないほど、最大モードでも美術館の館内程度の大きさ。



●空清適用床面積の目安:～43畳

●清浄時間:約6.9分/8畳

●運転音:17～51.4dB

●消費電力:4.2～43W

●1時間あたりの電気代目安:約0.2円

●寸法:W31.5×H59.0×D31.5cm

●質量:7.9kg



⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ ⭐︎⚫︎ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エレクトロラックス