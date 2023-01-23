『ships メンズダウンコート ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 22時 34分に出品され03月27日 22時 34分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



色…ネイビー

肩幅···50cm

着丈···77cm

フードがチャックで取り外し可



2022年に店舗で49,800円で購入しました。

脇と袖部分に少々痛みがありますが、まだまだ着られると思います。(写真10,11枚目をご参照ください)

今年も同じモデルが発売しています。

XLサイズなのでスーツの上から着ても裾がはみ出ずにゆったり着られます。



とても気に入っていましたが断捨離のため出品します。ご活用してくださる方がいましたら嬉しいです。



#ships

#シップス

#メンズダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ships

メンズダウンコート

ネイビー