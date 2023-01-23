『新品タグ付き エコアルフ ダウンベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 10時 32分に出品され05月14日 10時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



素材(詰め物)...ベストダウン



サンプル品



肩から57センチ位



サンプル品ですが特に難はありません。おしゃれなベストダウンです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エコアルフ

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