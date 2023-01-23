『【美品】バーバリーロンドン ダッフルコート 黒 ユニセックス イングランド製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 44分に出品され03月22日 06時 44分に終了予定です。即決価格は16,990円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●アイテム

BURBERRY LONDON バーバリーロンドン

トレンチコート ステンカラーコート チェスターコート ダッフルコート 美シルエット 袖ベルト チェーン

ノバチェック ノバ イングランド製 ウール

S-M ユニセックス メンズ レディース





●カラー

ブラック 黒

色的には、写真1.3.4.5.6枚目が近いと思います。





●サイズ S-M相当（下記を参考にしてください。）



肩幅 約42cm

身幅 約48cm

着丈 約82cm

袖丈 約62cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



●付属品 なし





●素材

ウール 100%

その他の詳細は画像11枚目にてご確認ください。





●購入元

某有名リサイクルショップで購入したものなので

正規品になりますので、ご安心ください！





●状態

目立った傷や汚れは少なく、

まだまだご使用いただけるかと思います！



＊あくまで古着ということをご理解の上

ご購入をお願い致します。





●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください





管理番号202407317150





⚠️素人検品のため,

見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】バーバリーロンドン

ダッフルコート

黒

ユニセックス

イングランド製