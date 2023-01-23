『【極美品】ユナイテッドアローズ UBCB リバー バイカラー コート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 15時 59分に出品され04月29日 15時 59分に終了予定です。即決価格は21,824円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 裄丈 77cm

身幅 62cm

着丈 78cm



サイズ 36

カラー キャメル×オレンジ

定価 60,500円





短時間2回のみ着用



ほとんど未使用に近い美品です！





<アイテム説明>

裏表の2カラーが楽しめるリバーシブル仕様のノーカラーコート。丸みのある肩のライン、Aラインのシルエットが女性らしい印象を引き立てます。同素材のスカートと合わせてセットアップとしてもお召しいただけます。





241031107



#ユナイテッドアローズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】ユナイテッドアローズ

UBCB

リバー

バイカラー

コート