『KOU☆様専用 AQUOS sense3 plus◆ / au SHV46※美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 33分に出品され03月26日 23時 33分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャープ
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落札価格7410円
314 入札履歴
終了
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