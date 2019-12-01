『KOU☆様専用 AQUOS sense3 plus◆ / au SHV46※美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 33分に出品され03月26日 23時 33分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AQUOS sense3 plus サウンド ◆ 6GB/64GB Android11 4000mAh 6inch(1080×2220dot) SD 636/ au SHV46



利用制限・残債なし○ IMEI:357987104048779

SIMロック解除済み○

おさいふケータイ（NFC）未利用かデータ削除済み○

バッテリー性能 良好○



sense3の画面が大きいバージョンとなりますが、ただ大きいだけでなくSoCが、スナドラ636となり、性能が3割近くUPしています。（sense3→630）

メモリ6GB積んでいるのが良いですね。

当機は、新品で購入すると高級イヤホンが付属しているそうです。

当機には、付属しておりませんので、ご了承ください。



全般的に使用感も少なく未使用に近い美品です。

劣化しやすいUSB周りとスピーカー部分がキレイです。



おまけで、こちらの機種の表面硬度9H 厚み0.33mm強化ガラス液晶保護フィルムをお付けします。クリーニングキットはありません。



カメラと指紋認証、基本的な動作確認は行っております。

アルコールで清掃してます。上書き消去でデータの完全消去をしています。

梱包は、最後の画像の様に、プチプチ袋に、防水クッション封筒に入れて送ります。



AQUOS sense3 plus サウンド ◆ 6GB/64GB Android11 4000mAh 6inch(1080×2220dot) SD 636/ au SHV46



シリーズ: AQUOS

機種名: AQUOS sense3 plus サウンド

カラー: ホワイト

容量: 64GB

SIMタイプ: nano

発売日: 2019-12-01 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ