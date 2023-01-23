『【美品格安】TATRAS タトラス レディースロングコート03 フードファー欠品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 21時 32分に出品され03月13日 21時 32分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます⭐︎



【美品格安】TATRAS タトラス レディースロングコート03 フードファー欠品

です。



数年前に梅田の百貨店で購入し、数回着用し、クリーニング後保管していました。かなり綺麗な状態だと思いますが、フードに付いているファーがなくなっているため、格安で出品します。

是非ご検討ください⭐︎

▪️カラー

ダークグレー

▪️サイズタグ表記

03

▪️平置き実寸(単位cm)

着丈:88

肩幅:40

身幅:48

袖丈:58



※素人計測によりますので、若干の誤差は

ご了承くださいませ。



▪️素材

タグを写している画像をご確認ください。



▪️状態

あまり使用感のない美品の部類に入ると思います。写真でご判断いただけたら幸いです。



▪️備考



▶︎USED品であるため、微小な傷、くすみはございます。ご理解の上、ご購入いただきますよう、よろしくお願い致します。



▶︎お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください⭐︎



▶︎即購入歓迎です♪コメントにて交渉中でも、購入された方を優先させていただきますので、ご了承下さい。



▶︎返品はご遠慮願います。気持ちよくお取引ができればと考えておりますので、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品格安】TATRAS

タトラス レディースロングコート03 フードファー欠品