『新品未使用 ファリエロサルティ カシミヤ シルク ストール 春【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月18日 01時 09分に出品され05月18日 01時 09分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファリエロサルティ のストールです。

新品未使用。



数年前に梅田阪急で購入しました。

購入価格は 60,000円程だったと思います。

購入したまま自宅保管です。

120せんち✖️120センチ



お色はローズピンク

これからのシーズンにピッタリだと思います。



お写真を撮る為にはじめ開封しました。





カシミアシルクの上品な艶感となめらかなドレープが大人の女性を輝かせてくれるストールです。





●原産国：イタリア

●洗濯 ：ドライクリーニング

●サイズ：幅120cm × 長さ120cm

●素材 ：カシミヤ70%、シルク30%

写真に載ってる白い布の保存袋もお付けします。（未使用です。）







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カテゴリ ファッション

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小物 タグ 新品未使用 ファリエロサルティ



カシミヤ



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