『【NEC】LAVIE 2021年式 新品SSD256GB 16GB 黒ノートPC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 25分に出品され03月26日 05時 25分に終了予定です。即決価格は21,700円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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2021年出荷✨オフィス付き✨12.5型小型軽量薄型ノートパソコン✨NEC
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落札価格21700円
371 入札履歴
終了
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