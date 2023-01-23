『【NEC】LAVIE 2021年式 新品SSD256GB 16GB 黒ノートPC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 25分に出品され03月26日 05時 25分に終了予定です。即決価格は21,700円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #タカPC



フォロー割始めました！

500円引き可能です。



送料無料！！



☆高年式2021年モデル☆

発売から日も浅いので使用感少なめ！

長く使って頂けるノートパソコン♪



☆バッテリー良好☆

バッテリーレポート画像4枚目をご確認ください♪



このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。

箱から出して、

① 電源を入れる

② 10秒くらい待つ

これだけで、写真2枚目の画面になります。



どんな作業もサクサクとこなしてくれる頼もしいPCです。

また、高性能なSSD(新品)に交換してありますので安心してご使用出来ます♪



◆スペック◆

【型番】NEC LAVIE Direct N15

【OS】Windows11 Home

【CPU】AMD 3020e

【ストレージ】SSD256GB(新品)

【RAM】16GB

【ディスプレイ】15.6インチ

【付属品 】AC電源アダプター



◆チェック項目◆

無線LAN（Wi-Fi） OK

スピーカー OK

Webカメラ OK

USB（typeA） OK

バッテリー充電・起動 OK 良好な状態です♪

ゴム足 OK

キー操作（英数字） OK

光学ドライブ OK



◆状態◆

軽微な使用感のみで良好な状態です♪

高年式CPU搭載なので動作サクサクです♪



◆インストール済ソフト◆

【ブラウザ】Edge、Chrome

【スマホ連動】iTunes

【SNS】インスタグラム、Twitter

【コミュニケーション】LINE、Skype、zoom



☆はがき作家☆

年賀状作成に必須な便利ソフト！



☆YOUTUBE☆

アプリ版ですので動きがサクサク！



☆Microsoft Office Pro Plus 2021☆

インストールされていますので大学のレポート作成や就活にも使えます！



【保証に関して】

電源が入らない。画面が映らない等の致命的な欠陥があった場合、全額返金、又は無償で修理致しますのでご安心ください。その場合、受け取り連絡前に連絡お願いします。

当方が出品している中古PCには1か月の保証期間を設けております。必ずプロフィールをご一読ください。





他にもノートPC出品しております。



#タカPC



… 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし