『カーメイト inno スキーキャリア UK739 スノーボード ルーフ キャリア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 01時 13分に出品され03月25日 01時 13分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



買い換えた為、不要になりました。

これから迎えるウィンターシーズンにいかがでしょうか。

タントH19～H25(L375S L385S)モデルに取り付けていた為、取り付けフック・ベース・バーも付いてます。



使用上、動作は問題ありません。

外観の小傷などはどうしてもありますので、ご理解いただける方のみご購入ください。



バー、フックを変えればほか車種にも使えます。

※適合してるかどうかはメーカー車種適合でお調べください。



フック：K356

バー：INB127←品番多分これ(無加工)





メーカー:カーメイト

ブランド: inno

タイプ: スキー スノーボード専用キャリア

色: 黒、シルバー

締め付け工具、キー2本あり



スタンダードハイタイプ(シンプル＆フラットフォルム)

※生産終了品



・スキー積載量6本

・スノーボード積載量4本



ビンディングが屋根に当たりにくいハイポジション

積載物とキャリア本体を同時ロックする二重ロック構造

ワンプッシュボタンで開閉

ECE基準認定品 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

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アクセサリー タグ カーメイト

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