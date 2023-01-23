『【希少】NOISE MAKER ハリスツイード ダウン ダッフルコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 11時 02分に出品され03月28日 11時 02分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 状態:



保管時のシワはありますが、アイロンで伸ばせると思います。



その他、大きな問題はなく状態は良いです。



デザインだけでなく防寒性も高いので冬〜真冬にかけて活躍できます。





サイズ: L



質問などあればお気軽にお声がけください。



中古をご理解の程よろしくお願いします。







以下WEBより引用させていただいてます。



------



￼定価: 70,400円



2018AW NOISE MAKER新商品



※ダウンを綺麗に縫製する工場が今の日本には少なく、海外にて縫製のみ致しました。



生地・付属等は今まで通りすべて日本製となっております。



ハリスツィード生地のダウンダッフルコートハリスツイードの生地を使用したチェック柄のダウンダッフルコート。



ダウンなので保温性に優れているのはもちろんのことこれ一枚でもオシャレを楽しめるアウターです。



※詰め物：ダウン80％

フェザー20％





POINT



こちらの商品はハリスツイードという生地を使用しております。



ハリスツイード(Harris Tweed)はスコットランドのアウター・ヘブリディーズ諸島発祥のツイード生地。





ヴァージンウールを使用して、島内で染色、紡績をし、職人の自宅で手織り(厳密に言うと人力織機を使用)されている。



そしてハリスツイード協会によって決められた厳しい基準をクリアしたもののみハリスツイードと認められる。



また認められたもののみ、オーブの商標(詳細画像参照)が与えられる。





NOISE MAKER（ノイズメーカー）素材、着心地、品質にとことんこだわり”MADE inJAPAN”で仕上げられ日本の職人技が光るNOISE MAKER。





素材の良さはもちろん、パーツひとつひとつに日本の工場で丁寧な工程を施し、立体的で着心地の良い１着を作ることをモットーにしています。





デザインのみならず、袖を通した瞬間の心地よさを大事にしているブランドです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ノイズメーカー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】NOISE

MAKER

ハリスツイード

ダウン

ダッフルコート