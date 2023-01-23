『キーホルダー サイコロ ダイス キーリング キーチェーン トレンド ストリート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 21時 09分に出品され04月04日 21時 09分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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トレンド感満載のストリートファッションアイテム！



小物使いでおしゃれ度アップ！

このキーホルダーは、シンプルながら白黒のダイスが存在感のあるデザインで、トレンドを取り入れたい方にオススメです。



そして、キーチェーンとしてだけでなくバッグやポーチのアクセントとしても活躍します。



さりげないおしゃれを楽しむならこのダイスキーホルダーはぴったり！！







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