『Louis Vuitton グローブ・ネオ プティ ダミエ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 13時 38分に出品され03月23日 13時 38分に終了予定です。即決価格は19,790円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

この手袋は、世界的に有名なラグジュアリーブランド、Louis Vuittonによるものです。



【デザイン】

ダミエパターンのニット素材を使用しており、スタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えています。



【快適性】

リブ編みのカフスが手首をしっかりと保温し、寒い季節に最適です。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: 黒

- 素材: ニット

- ロゴ: Louis Vuitton Paris

- デザイン: ダミエパターン

- スタイル: 手袋



定価47,300円で新品未使用です

箱もお付けします

#ルイスヴィトン#ヴィトン#手袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Louis

Vuitton

グローブ・ネオ

プティ

ダミエ