『【最終お値下げ】ノエラ ロングコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 16分に出品され03月07日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 一昨年Webサイトで7万ほどで購入しましが、一度着用してクローゼットの中で眠っていました。クリーニング済みです。

お色は濃いめのピンクです。



一度人の手に渡ったものなので神経質な方はお控え願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノエラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【最終お値下げ】ノエラ ロングコート