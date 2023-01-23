『HIRO様専用 モンクレール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 32分に出品され03月09日 19時 32分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダウンジャケットのプレミアムブランド

モンクレール の国内正規品 メガネです。



合わせやすいクラシックな形と綺麗なカラーです。イタリア製 マルコリン社製造



ML5185 020 クリアカラー



テンプル外側は綺麗なホワイトです^ - ^



新品未使用・未調整品



ダミーレンズ



サイズ 50 20 145



TOM FORD 製造と同じイタリアの名門メガネ工場 マルコリン社製です。



専用ケース・国内正規代理店のビジョナイズの保証書付属 店舗印はありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ HIRO様専用

モンクレール