『SHARP 加湿空気清浄機 新品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 37分に出品され03月24日 18時 37分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ·商品名 SHARP製加湿空気清浄機 KC50TH7-W

·新品未使用未開封です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ