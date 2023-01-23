『TAMRON SP90 F2.8 Di MACRO VC USD (F017E)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 22時 44分に出品され03月03日 22時 44分に終了予定です。即決価格は16,928円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきまして有難うございます！

タムキューの愛称のマクロレンズ TAMRON SP90F2.8 DI MACRO VC USD(F017N)を出品いたします。



高解像力と美しいボケ味で定評のSP 90mmマクロレンズの光学性能を継承し、各種機能を高めた新しい90mmです。「VC」機構に新しく追加されたシフトブレ補正機能により、無限遠からマクロ域まで手ブレ補正性能が更に向上され、「USD」の制御ソフトを改善することにより、AFの合焦速度・精度の向上を達成しています。

さらに、今までよりも高いレベルで外部から侵入するチリや水滴を防ぐ防塵防滴構造の採用や、レンズ最前面に耐久性にすぐれた防汚コートを施すなど各種機能を高めています。



各動作確認済みです。AFもスムーズに動きます。

レンズはチリや埃がありますが、カビ、クモリの無い良好なコンディションです。

外観は細かなスリ傷もほとんど無く、とても綺麗な状態です。







＜仕様＞

画角(対角画角)27°2

（35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時）

17°37

（APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時）

レンズ構成 11群14枚

最短撮影距離 0.3m

最大撮影倍率 1:1

フィルター径 Φ62mm

最大径 Φ79mm

長さ* 117.1mm (キヤノン用)

114.6mm (ニコン用)

116.6mm (ソニー用)

質量 610g (キヤノン用)

600g (ニコン用)

585g (ソニー用)

絞り羽根 9枚（円形絞り)**

最小絞り F32





タイプ...コンバージョンレンズ・アダプタ

マウント...ニコンFマウント系 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン