『quadro トレンチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 15時 43分に出品され04月20日 15時 43分に終了予定です。即決価格は8,284円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 quadroのコートです。

ボタンを外すとトレンチコートのようで、ボタンを留めてで着ていただくと、トレンチとは違った雰囲気で着て頂けます。

着用回数は、1.2回だったと思いますのが汚れなども見あたらず美品だと思います。

着用時に袖を折って着ており、そのままハンガーに掛けて保管していたので、折ジワが少し付いていますが、ご了承下さい。

後ろにはスリットが深めに入っていますが、内側にボタンが付いていますので、開きすぎてしまうことはありません。ボタンが少し白っぽく見えますが、共々デザインです。

裏地付きです。



カラーは、ネイビーになります。



size

肩幅 40cm

袖丈 58cm

着丈 94cm

身幅 53cm(脇下) 58cm(裾幅)

※素人採寸ですので若干の誤差はご理解ください。



※プロフご覧下さい。

























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着丈···ロング



着丈···ミドル



カラー···ブルー



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: クアドロ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ quadro



トレンチコート