『TATRAS タトラス ダウンコート Noble別注 ネイビー Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 44分に出品され03月10日 03時 44分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



首元にボリュームがあり、ウエストから裾にかけて広がるAラインのデザインです。



ウール素材ですので、表面に少し毛羽立ち、ダウンの飛び出しなどありますのでご了承頂ける方の購入をお待ちしています。（お写真をご確認下さい）



ギャランティーカードも一緒にお送り致します。



【ブランド】

TATRAS

タトラス



【サイズ】

M



【採寸】

平置きの実寸サイズを表記いたしますので、必ずご確認頂いた上でご購入をお願い致します。

◯着丈 88センチ（首元から）

◯身幅 45センチ

◯袖丈 60センチ

◯ウエスト 42センチ





梱包状況により、らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございますのでご了承下さい。



コメントの途中でも、先にご購入いただいた方の優先とさせて頂きます。



即購入も大歓迎です♪



素材(詰め物)...ダウン



素材(表地)...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS



タトラス ダウンコート Noble別注 ネイビー Mサイズ