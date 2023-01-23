『YOBOSS スワロフスキーベルト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 19時 38分に出品され03月14日 19時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マスターマインドとコラボした、

あのYOBOSS（ヨーボス）の

スワロフスキーベルトです。

濃いめのオレンジと黒のスワロフスキーを

グラデーション調に配置。

ふんだんに使用したスワロフスキーは

ゴージャスそのもの！

バックルの穴は84〜94cmまで対応。

彼氏へのプレゼントにも最適！

目立つこと間違いなし。



値下げ交渉可、メッセージ待ってます。



カラー···ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ YOBOSS

スワロフスキーベルト