『DENTS ✖️ MACKINTOSHLONDON チェックグローブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 23時 05分に出品され03月31日 23時 05分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デンツとマッキントッシュロンドンのダブルネームの手袋です。

軽くて暖かいです。

革が少しスレてる箇所もあります。



サイズ表記がありませんので下記を参照ください。

手首から中指の先までの長さ 約23.5㎝

手首側の横幅 約11.5㎝



made in England 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: デンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ DENTS

✖️

MACKINTOSHLONDON

チェックグローブ