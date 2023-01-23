『中古 使用回数2回 BEVIS GEAR THE TOP SHELF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 05時 40分に出品され04月20日 05時 40分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 詳細写真は後ほど掲載いたします。



BEVIS GEAR THE TOP SHELF



BEVISGEAR

トップシェルフカメラバッグ

防水スリングバックパック



50000円ほどするバッグになります。

購入したものの2回しか使用しておりません。

使用感は全くありません。

Amazonではプレミアが付き90000円で販売されています。



オープンレイアウト：ギアを探すためにバッグを掘る必要はありません。オープンレイアウトを使用すると、すべてにアクセスできます。

三脚ストラップ：三脚をバッグに固定し、ずれないようにすることが非常に重要です。

レインプロテクター：トップシェルフには、まだ外出したい嵐の日のために、レインジャケットが取り付けられています。

肘の安定化：トップシェルフは、鮮明な写真やビデオを確実に取得するため、またはドローンをリモコンで保持する場合に、優れたプラットフォームとして機能します。

カスタマイズ可能な仕切り：ギアを安全に保ち、その場でセットアップできる無限の構成を提供する高品質のベルクロ仕切り。



・説明

BEVISGEARのトップシェルフカメラバッグは、時間、スペース、重量、フィット感、快適さを最大限に高めながら、フィールドでの非常に多様性と使いやすさを追求する写真家が利用できる最高のカメラストレージソリューションです。トップシェルフには、レースカーのフード用に設計された安全なクイックリリースプッシュボタンがあります。埋もれたギアや隠されたギアを探す必要はもうありません。トップシェルフは、1.1秒ですべてのギアへの完全なフルアクセスレイアウトを提供します。完璧な量のストレージが含まれています。 （総容積22L）、耐候性素材で作られています。トップシェルフカメラバッグには、すべてのギアを安全に保つための保護レインカバーも付属しています。直感的なプラットフォームシステムにより、メインコンパートメントをラップトップスタンドまたはレンズ交換システムとして使用できます。レンズを交換する間、トップシェルフにカメラを保持させ、ギアを落とす可能性を減らします。カスタマイズが簡単で、カスタマイズ可能なインサートを使用して、すべての写真およびビデオ撮影機器に適合します。



外形寸法：19 x 12x7インチ。内部寸法：18 x 11x5インチ



#カメラバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 中古 使用回数2回 BEVIS

GEAR

THE

TOP

SHELF