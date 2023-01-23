『アレキサンダー ジュリアン ダッフルコート 【X-005】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 05時 44分に出品され03月17日 05時 44分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は当ページをご覧いただき、ありがとうございます。



今回紹介します品物は、【アレキサンダー ジュリアン ダッフルコート】です。



サイズはメンズのMサイズ、ブラックのコートです。

留め具部分がナポレオンジャケットのようなデザインで、オシャレにみせることが出来ます。



特に大きな難はございませんが、使用感と毛玉が数ヶ所見られます。



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アレキサンダージュリアン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アレキサンダー

ジュリアン ダッフルコート 【X-005】